​Кейн предвкушает дуэль с Кьеллини и Бонуччи

В воскресенье вечером сборные Италии и Англии сойдутся в битве за трофей чемпионата Европы. Капитан «трёх львов» Гарри Кейн предвкушает свою дуэль против сыгранной связки защитников итальянской команды в лице Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

«Конечно, Кьеллини и Бонуччи являются великолепными защитниками с большим опытом. Я уже играл против них. Как нападающему мне хочется играть против лучших защитников в мире, и эти два игрока находятся на вершине списка», - высказался Кейн в ходе пресс-конференции.

Финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля.