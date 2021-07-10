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​Кейн предвкушает дуэль с Кьеллини и Бонуччи

10 Июля 2021, 23:24,

В воскресенье вечером сборные Италии и Англии сойдутся в битве за трофей чемпионата Европы. Капитан «трёх львов» Гарри Кейн предвкушает свою дуэль против сыгранной связки защитников итальянской команды в лице Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

«Конечно, Кьеллини и Бонуччи являются великолепными защитниками с большим опытом. Я уже играл против них. Как нападающему мне хочется играть против лучших защитников в мире, и эти два игрока находятся на вершине списка», - высказался Кейн в ходе пресс-конференции.

Финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Гарри Кейн, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини
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