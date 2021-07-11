​Впервые в истории и только сегодня Месси и Роналду являются действующими победителями континентальных турниров

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11 Июля 2021, 11:45,
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В ночь на воскресенье по московскому времени Лионелю Месси покорился первый трофей на международном уровне – сборная Аргентины завоевала Кубок Америки. До конца дня 11 июля действующими победителями континентальных турниров будут и Лионель Месси, и Криштиану Роналду. Последний выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии в 2016 году.
Ближе к полуночи по Москве, либо – если финал Евро-2020 перетечёт в дополнительное время – чуть позже, Роналду потеряет статус действующего чемпиона Европы. В финале турнира сыграют сборные Италии и Англии. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Сборная Португалии, Сборная Аргентины
ну кроме них этот титул , титулы , носят еще как минимум товарищи по команде ... задрали уже с этими РОналдами и Месси