​Впервые в истории и только сегодня Месси и Роналду являются действующими победителями континентальных турниров

В ночь на воскресенье по московскому времени Лионелю Месси покорился первый трофей на международном уровне – сборная Аргентины завоевала Кубок Америки. До конца дня 11 июля действующими победителями континентальных турниров будут и Лионель Месси, и Криштиану Роналду. Последний выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии в 2016 году.

Ближе к полуночи по Москве, либо – если финал Евро-2020 перетечёт в дополнительное время – чуть позже, Роналду потеряет статус действующего чемпиона Европы. В финале турнира сыграют сборные Италии и Англии. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.