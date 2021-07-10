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Спинаццола оценил шансы в финале Евро-2020

10 Июля 2021, 09:32,

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, выбывший из строя на полгода, поделился ожиданиями от финального поединка Евро-2020 против национальной команды Англии.

«Шансы в финале 50 на 50, но я верю в триумф «скуадры адзурры». Это будет очень трудный поединок, ведь у Англии собраны прекрасные футболисты. У них в запасе сидят Рэшфорд, Санчо и Фоден. Это очень сильные игроки. Но у Италии тоже хорошая команда, надеюсь на победу», - приводит слова защитника Football-Italia.

Финал Италия - Англия состоится в Лондоне 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леонардо Спинаццола
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
10 Июля 2021, 09:43

У англичан подбор игроков очень крутой но тренер-то средненький из-за этого все беды, а у Италии есть единая командная игра...

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