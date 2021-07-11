Сёмин назвал козырь сборной Англии

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин сделал прогноз на финальный матч чемпионата Европы 2020 года.

- Команды очень сильные, от игры к игре прибавляли. Две равные команды, всякое может быть, не вижу явного фаворита, - приводит слова Сёмина ТАСС.

Также опытный специалист назвал козырь англичан, считая, что им поможет домашний стадион со своими болельщиками, что сказалось в давлении на арбитра в матче с датчанами за выход в финал.

Напомним, что арбитр матча Англия - Дания поставил спорный пенальти в пользу британцев в компенсированное время полуфинального поединка.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».