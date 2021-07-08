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​Работавший на ВАР в матче Англия – Дания арбитр будет работать на финале Евро-2020

08 Июля 2021, 19:24,

Голландский арбитр Пол ван Букел, который отвечал за работу системы ВАР на матче Англия – Дания, получил назначение на финал Евро-2020. Ван Букел будет первым ассистентом видеопомощника Бастиана Данкерта, о чём говорится на сайте УЕФА. 

Напомним, сборная Англии обыграла Данию в полуфинале со счётом 2:1 благодаря спорному пенальти, который назначил Данни Маккели. Пол ван Букел не стал вмешиваться в эпизод и приглашать главного рефери к монитору. Судя по всему, ван Букел не посчитал назначение пенальти явной и очевидной ошибкой. Рекомендации призывают ВАР включаться в эпизод только в таких ситуациях.

В финале чемпионата Европы 11 июля сыграют сборные Италии и Англии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Пол ван Букел
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