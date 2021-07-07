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Гол Дамсгора в ворота сборной Англии, вероятно, был забит не по правилам

07 Июля 2021, 23:57,

В эти минуты проходит матч полуфинала Евро-2020 между командами Дании и Англии.

На данный момент счет в матче ничейный, 1:1, и игра близится к дополнительному времени. Однако, один из голов в матче должен был быть отменён, сообщает Liverpool Echo.

До матча с Данией английская команда оставалась единственной, которая не пропускала на текущем чемпионате Европы. Однако за 30 минут после стартового свистка этот впечатляющий показатель был сведён на нет.

Дания вышла вперед после того, как талантливый полузащитник Микель Дамсгор из «Сампдории» красиво забил со штрафного, переиграв голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда.

Пользователи «Твиттера» тут же отреагировали: многие зрители увидели, что игроки сборной Дании находились слишком близко к «стенке» оппонента. Это зрители подтвердили несколькими скриншотами.

Правило гласит, что если в стенке обороняющейся команды находится не менее 3 игроков, футболисты оппонента должны быть расположены на расстоянии не менее 1 метра от стенки.

По свидетельствам пользователей «Твиттера», это правило было нарушено, а значит, гол должны были отменить. Тем не менее, гола в ответ от англичан долго ждать не пришлось: через 9 минут после гола Дамсгора, Симон Кьер, капитан датской сборной, срезал мяч в свои ворота.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Чемпионат Европы
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Комментарии (1)
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0
Кв Владимир
08 Июля 2021, 01:06

С какого перепугу гол отменять, если судья посчитал, что всё соответствует правилам. Гол может отменить только судья, если он посчитает, что правила нарушены, судья не увидел нарушения, значит гол чистый.

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