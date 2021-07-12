«Родоначальники футбола» убили свою мечту: Италия наказала Англию в финале Евро по пенальти

Финал ЕВРО-2020 явил миру противостояние Англии и Италии на «Уэмбли».

Когда стали известны финалисты Евро-2020, пришло понимание, что чемпионом Старого Света будет либо тот, кто не был таковым с 1968 года, либо тот, кто таковым вообще никогда не был. Англия с Италией однозначно топовые сборные, но вот континентальные чемпионаты раньше покорялись им только один раз на двоих. Сейчас же «скуадра адзурра» подошла к решающему матчу с потрясающей 33-матчевой беспроигрышной серией, а «родоначальники футбола» лишь однажды пропустили на пути к финалу почти полностью домашнего Евро. Из-за фактора родных стен на англичан многие ставили изначально. Насчёт итальянцев были опасения, что хорошее выступление в группе потянет за собой невнятную трансформацию в плей-офф, однако они не оправдались.

«Лазурная команда» пошла вперёд с самого начала. Магуайр под прессингом привёз британцам ненужный угловой, но, возможно, это был хитрый отвлекающий манёвр. Уже на второй минуте англичане здорово распрямили свою атакующую пружину и оказались ведущими в счёте. Шоу в районе центральной линии оставил мяч Кейну, а сам отправился к чужим воротам. Кейн исполнил низом диагональ направо Триппьеру, который ровно с правого угла штрафной навесил на дальнюю штангу, и Люк Шоу открыл люк в ближнем углу ворот Доннаруммы от боковой стойки (0:1).

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Итальянцы несколько опешили от такой дерзости вдохновенных фактических хозяев «Уэмбли». Игра у «скуадры адзурры» шла не очень, хотя выполнившая какой-то процент своей задачи Англия отдала ей мяч. Но максимум, который предлагала сопернику команда Роберто Манчини, это дальние удары. На восьмой минуте Инсинье немножко не хватило точности со штрафного. На 35-й минуте Кьеза взял игру на себя, пролез к штрафной и прилично бахнул низом в ближний угол, только вот в створ чуть не попал. В добавленное к первому тайму время по мячу приложился Верратти, однако по центру створа в руки Пикфорда.

Рисунок игры после перерыва до возможного нового гола был предсказуем: Италия пытается найти путь-дорогу через Туманный Альбион обороны противника, тогда как Англия обосновывается сзади с помыслами о контратаках. На 51-й минуте Инсинье со штрафного опять немного промахнулся, но «чуть» не считается. Спустя пять минут Пикфорд отбил остроугольный удар Инсинье, ещё через пять минут – коварный впрыск Кьезы в дальний угол.

Потом шансом отметились британцы – пробивал Стоунз, выше створа после касания Доннаруммы. Но на 67-й минуте апеннинцы всё-таки дожали «трёх львов». Не зря Пикфорд высказывал претензии партнёрам, когда Магуайр снял подачу на угловой. Именно этот корнер принёс номинальным хозяевам сравнение счёта. Кьеллини упал в борьбе со Стоунзом, Верратти головой в падении попал в штангу, а на добивании сработал Бонуччи, отпраздновавший гол верхом на рекламном щите (1:1).

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Итальянцы, естественно, почувствовали себя получше. Они продолжили контролировать мяч на чужой половине, но забивать им теперь было нужно не кровь из носу. На 73-й минуте Берарди открылся на заброс из глубины на грани офсайда и на опережении Пикфорда саданул выше створа. Главный креативщик «скуадры адзурры» Кьеза был заменён после травмы. На финише компенсированного времени Кьеллини откровенно сфолил на фланге, задержав за шиворот начинавшего прорыв Сака – жёлтая карточка стала адекватным компромиссом для Джорджо.

Следствием основного времени стало дополнительное. В первой половине третьего тайма англичане отдохнули от постоянной обороны, отметившись в атаке полумоментами Стерлинга и Калвина Филлипса. Стерлингу помешал самоотверженный подкат вернувшегося назад на всех парах Кьеллини, а Филлипс немного не попал в левый угол из-за пределов штрафной. Ответом «лазурной команды» была тревожная ситуация возле ворот Пикфорда с участием Бернардески и Белотти, но обошлось там для британцев.

В начале второго тайма Пикфорд не первым касанием справился с пальбой Бернардески, а в другой штрафной был заблокирован удар Уокера. Кроме того, Кьеллини оперативно сориентировался на углу своей вратарской, без фола выбив мяч из-под ног Стерлинга. Дальше было столкновение, где Жоржиньо наступил на бедро Грилиiу и получил жёлтую карточку, избежав красной. Концовка игрового времени прошла под знаком итальянского контроля и в отсутствие моментов. Получается, серия пенальти.

Первыми били итальянцы. К точке отправился Берарди и отправил мяч в свободную от Пикфорда зону – в левый угол. Кейн пробил ещё целенаправленнее в угол, и Доннарумма угадал, да не достал (1:1 по пенальти). Белотти взял длинный разбег и пробил вправо – Пикфорд вытащил. Магуайр красиво поразил правую девятку (1:2 после обмена двумя попытками). Бонуччи был на волоске, но всё же направил мяч чуть выше руки Пикфорда. Рэшфорд замутил пижонский разбег и послал снаряд в левую штангу (2:2 в серии). Бернардески забил низом по центру, а Санчо попал в Доннарумму (3:2 в серии). Пятый итальянский удар исполнил Жоржиньо – в левый угол, и Пикфорд срикошетил мяч от штанги, после чего зафиксировал его в перчатках. Однако Сака ответил ударом в Доннарумму (3:2 в серии), и это сделало Италию чемпионом Европы второй раз в истории после 1968 года. А англичане проворонили почти полностью домашний турнир. Они пока так и не смогли ни разу выиграть чемпионат Европы, но хотя бы в финал впервые вышли.

Кирилл Иванцов