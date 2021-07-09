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Футболисты сборной Англии станут блондинами в случае победы на Евро

09 Июля 2021, 18:05,

Всего дна дня остаётся до финала Евро-2020, в котором сыграют сборные Англии и Италии на «Уэмбли». В случае победы англичан, футболисты этой команды могут сменить имидж, перекрасив волосы в светлый цвет. Об этом сообщает Mirror.

Инициатором такого решения выступил Фил Фоден, который перекрасился накануне турнира. В общении с партнёрами по сборной он собрал с них обещания, что те последуют примеру Фила и также станут блондинами. Хотя накануне финала Фоден полагает, что своё слово сдержат всё же не все.

«Нам предстоит тяжёлый финал. Если мы выиграем, мне хотелось бы чтобы они сдержали слово, но посмотрим» - заявил в интервью полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии.

Ранее сообщалось, что Фоден постригся в стиле Гаскойна.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Сборная Англии, Фил Фоден
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