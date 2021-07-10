​Манчини: «Нам нужно опасаться Стерлинга»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу предстоящего матча против Англии в финале Евро-2020.

«Сборная Англии сильна, в её составе очень много хороших футболистов. Но если мы попали в финал, значит, мы тоже сильны.

Рахим Стерлинг серьёзно прибавил. Он терпеливо ждёт своих шансов на поле, и нам нужно опасаться его. Но есть ещё Гарри Кейн. Они оба хороши, они имеют скорость и технику.

Физически англичане сильнее нас, но в футбол играют мячом, который находится на газоне. Мы надеемся победить, и мы должны выложиться на все сто», - сказал Манчини журналистам.

Матч Италия – Англия стартует 11 июля в 22:00 по Москве.