​Манчини: «Нам нужно опасаться Стерлинга»

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10 Июля 2021, 21:55,
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу предстоящего матча против Англии в финале Евро-2020.
«Сборная Англии сильна, в её составе очень много хороших футболистов. Но если мы попали в финал, значит, мы тоже сильны.
Рахим Стерлинг серьёзно прибавил. Он терпеливо ждёт своих шансов на поле, и нам нужно опасаться его. Но есть ещё Гарри Кейн. Они оба хороши, они имеют скорость и технику.
Физически англичане сильнее нас, но в футбол играют мячом, который находится на газоне. Мы надеемся победить, и мы должны выложиться на все сто», - сказал Манчини журналистам.
Матч Италия – Англия стартует 11 июля в 22:00 по Москве.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Роберто Манчини