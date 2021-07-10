Кейн - о финале Евро-2020: «За такой шанс нужно хвататься обеими руками»

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн дал интервью в преддверии финального матча чемпионата Европы - 2020 против команды Италии.

«У нашей команды есть отличная возможность попасть в историю. Мы можем выиграть второй трофей для нашей страны. За такой шанс нужно хвататься обеими руками», - приводит слова бомбардира портал Goal.com.

Финал чемпионата Европы - 2020 состоится на стадионе «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Этот поединок обслужит голландская бригада судей во главе с Бьорном Кёйперсом.

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