Смоллинг: «Я бы сделал то же самое, что и Кьеллини»

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16 Июля 2021, 20:26,
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Английский футболист римской «Ромы» Крис Смоллинг в интервью BBC Sport поделился мнением об эпизоде с фолом Джорджо Кьеллини на последних минутах финала чемпионата Европы.
«Это было что-то. Наверное, видеть это, будучи фанатом сборной Англии, ужасно, но если бы игроки поменялись местами, я уверен, что произошло бы что-то похожее», - сказал Смоллинг.
«Кьеллини и Бонуччи многое прошли и имеют много опыта, но я не помню случаев, когда они так уверенно управляли игрой на протяжении всего матча», - добавил Смоллинг.
Напомним, сборная Италии в матче за трофей Евро-2020 одолела Англию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Крис Смоллинг