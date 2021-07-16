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Смоллинг: «Я бы сделал то же самое, что и Кьеллини»

16 Июля 2021, 20:26,

Английский футболист римской «Ромы» Крис Смоллинг в интервью BBC Sport поделился мнением об эпизоде с фолом Джорджо Кьеллини на последних минутах финала чемпионата Европы.

«Это было что-то. Наверное, видеть это, будучи фанатом сборной Англии, ужасно, но если бы игроки поменялись местами, я уверен, что произошло бы что-то похожее», - сказал Смоллинг.

«Кьеллини и Бонуччи многое прошли и имеют много опыта, но я не помню случаев, когда они так уверенно управляли игрой на протяжении всего матча», - добавил Смоллинг.

Напомним, сборная Италии в матче за трофей Евро-2020 одолела Англию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Крис Смоллинг
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