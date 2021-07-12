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Грилиш: «Я был готов пробить пенальти, но тренер принял другое решение»

12 Июля 2021, 13:23,

Хавбек сборной Англии Джек Грилиш опубликовал пост после поражения в финале чемпионата Европы - 2020. В решающем поединке команда Гарета Саутгейта уступила Италии (1:1, 2:3 пен.).

«Я был готов пробить пенальти и сказал об этом. Однако тренер принял другое решение. Не хочу слышать критику в свой адрес. Люди говорят, что я не захотел подходить к точке, хотя на самом деле все было наоборот. Я был готов», - гласит сообщение полузащитника в твиттер-аккаунте.

Напомним, что в серии послематчевых пенальти сборная Англии не реализовала три удара. Неудачными выстрелами отметились Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джек Грилиш
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