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Болельщик выбежал на поле в конце второго тайма финала Евро

11 Июля 2021, 23:53,

Болельщики продолжают разочаровывать в день финального матча Евро-2020. Английские фанаты хулиганили в день матча, устроили масштабный прорыв на стадион без билетов, после чего бесцеремонно заняли чужие места. Впрочем, футбольные власти обещали все безбилетников вычислить и безопасно выдворить за пределы арены.

Более того, на 87-й минуте матча Италия - Англия игра была прервана примерно на минуту из-за фаната, который выбежал на поле и некоторое время успешно убегал от стюардов. Впрочем, матч был вскоре возобновлен.

Текстовая трансляция проходит на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии
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