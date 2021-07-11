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Триппьер: «Против Германии схема сработала»

11 Июля 2021, 21:41,

Защитник сборной Англии Киран Триппьер дал комментарий перед финальным матчем Евро-2020 с Италией и оценил схему команды с тремя центральными защитниками.

- Невероятный шанс! Посмотрите на поддержку со стороны болельщиков, заполняющих стадион, они заслужили победу больше всех, - заявил Триппьер ITV Sport.

- Мы хотели играть на этом турнире в привлекательный и хороший футбол. Сейчас мы в финале на шаг ближе, и со стартовым свистком хочется отдать всё, - добавил игрок.

Единственный раз на Евро-2020 англичане играли с тремя центральными защитниками в матче 1/8 финала с Германией (2:0).

- Тогда это сработало. Схема - не важна, главное, что игроки проделают серьезную работу, - заключил Триппьер.

Финальный матч начнется в 22:00.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Киран Триппьер
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