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Кьеллини: «Три года мечтали о финале Евро»

09 Июля 2021, 21:23,

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини признался, что его команда давно живёт мечтой выиграть континентальный форум.

«Европейское первенство подарило нам много эмоций. Всё началось с дебютного матча против Турции и продолжается по сей день. Если поднять архивы переписки с друзьями, обнаружится, что я всегда верил в нашу способность провести особенное лето.

Мы три года мечтали о финале Евро. Манчини посеял эту идею в наших головах, и она переросла в реальность. Когда он впервые заговорил о вероятном триумфе на первенстве Европы, посчитали, что тренер спятил», - сказал Кьеллини в общении с пресс-службой УЕФА.

Уже в воскресенье «скуадра адзурра» поборется с Англией в финале Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Джорджо Кьеллини
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