Кьеллини: «Три года мечтали о финале Евро»

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини признался, что его команда давно живёт мечтой выиграть континентальный форум.

«Европейское первенство подарило нам много эмоций. Всё началось с дебютного матча против Турции и продолжается по сей день. Если поднять архивы переписки с друзьями, обнаружится, что я всегда верил в нашу способность провести особенное лето.

Мы три года мечтали о финале Евро. Манчини посеял эту идею в наших головах, и она переросла в реальность. Когда он впервые заговорил о вероятном триумфе на первенстве Европы, посчитали, что тренер спятил», - сказал Кьеллини в общении с пресс-службой УЕФА.

Уже в воскресенье «скуадра адзурра» поборется с Англией в финале Евро-2020.