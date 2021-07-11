ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Кьеллини объяснил своё странное поведение по отношению к Альбе

11 Июля 2021, 00:25,

Сборная Италии готовится к финалу Евро-2020 против Англии. В полуфинале «скуадра адзурра» переиграла Испанию в серии пенальти. Во время подбрасывания монетки перед серией одиннадцатиметровых капитан итальянской сборной Джорджо Кьеллини весьма странно себя вёл по отношению к Хорди Альбе. Кьеллини был очень весел, много шутил и даже в шутку ударил своего оппонента. Многие подумали, что таким образом итальянец хотел получить психологический перевес для своей команды.

«Нет, это не были какие-то интеллектуальные игры», - сказал Кьеллини на пресс-конференции. «Просто я такой есть - как в хорошие, так и в плохие времена. Иногда противникам я не нравлюсь, но взаимное уважение есть всегда».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Сборная Испании, Джорджо Кьеллини, Хорди Альба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
​Черчесов больше не тренер сборной России
​Черчесов больше не тренер сборной России  
Англия добыла волевую победу над романтичной Данией и организовала себе домашний финал Евро-2020
Англия добыла волевую победу над романтичной Данией и организовала себе домашний финал Евро-2020  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной