​Кьеллини объяснил своё странное поведение по отношению к Альбе

Сборная Италии готовится к финалу Евро-2020 против Англии. В полуфинале «скуадра адзурра» переиграла Испанию в серии пенальти. Во время подбрасывания монетки перед серией одиннадцатиметровых капитан итальянской сборной Джорджо Кьеллини весьма странно себя вёл по отношению к Хорди Альбе. Кьеллини был очень весел, много шутил и даже в шутку ударил своего оппонента. Многие подумали, что таким образом итальянец хотел получить психологический перевес для своей команды.

«Нет, это не были какие-то интеллектуальные игры», - сказал Кьеллини на пресс-конференции. «Просто я такой есть - как в хорошие, так и в плохие времена. Иногда противникам я не нравлюсь, но взаимное уважение есть всегда».