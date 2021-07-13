УЕФА представил символическую сборную Евро-2020

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13 Июля 2021, 13:18,
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В официальном инстаграм-аккаунте УЕФА представлена символическая сборная чемпионата Европы - 2020, завершившегося на минувших выходных.
В список 11 лучших футболистов континентального турнира включены следующие игроки: Доннарумма - Бонуччи, Уокер, Магуайр, Спинаццола - Жоржиньо, Хёйберг, Педри - Лукаку, Кьеза, Стерлинг.
Триумфатором Евро стала национальная команда Италии. В финальном матче, состоявшемся на стадионе «Уэмбли», «скуадра адзурра» победила Англию. Игровое время завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти подопечные Роберто Манчини взяли верх со счетом 3:2.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: УЕФА, евро-2020