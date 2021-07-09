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Фабрегас назвал сборную Англии фаворитом Евро, а Стерлинга – главным её оружием

09 Июля 2021, 19:02,

Известный испанский футболист Сеск Фабрегас поделился своим мнением перед предстоящим финалом Евро-2020, в котором сборная Англии сыграет со сборной Италии. Несмотря на то, что многие эксперты и болельщики ставят на итальянцев, Сеск называет фаворитом встречи англичан.

34-летний испанец отметил, что центральные защитники «скуадры адзурры» Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи очень любят идти вперёд и ненавидят, когда мяч находится позади них, а у сборной Англии есть игрок, который способен доставить соперникам массу проблем.

«Рахим Стерлинг будет очень важным звеном для Англии, особенно с его скоростью. Он может повеселиться», – сказал Фабрегас в интервью Telegraph.

Сеск обратил внимание на промежутки, которые образуются в защите сборной Италии, приведя в пример гол Мораты в ворота итальянцев в четвертьфинале, а также голевой шанс Оярсабаля в той же встрече.

«Эти трассы станут сильной стороной Англии, ведь у нее есть сильные распасовщики – Маунт, Кейн, когда он опускается глубоко, а также Грилиш и Фоден, когда они выходят на поле», – заключил испанец.

Напомним, что с 2019 года Сеск Фабрегас выступает за «Монако». Ранее он защищал цвета «Арсенала», «Барселоны» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Сборная Англии, Сеск Фабрегас
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
09 Июля 2021, 19:45

Стерлинг - не главное оружие, а главный мерзавчик!!!

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