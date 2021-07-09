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«Мужики такие! Как за них не болеть?»: Мутко признался за кого будет болеть в финале Евро

09 Июля 2021, 18:46,

Экс-президент российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о своих предпочтениях перед финальным матчем Евро-2020, в котором сыграют сборные Италии и Англии.

Виталий Леонтьевич признался, что будет болеть за итальянцев. Бывший чиновник считает, что будет справедливо, если победят именно они.

«Эмоциональные! Как они гимн поют?! Мужики такие. Инсинье этот, метр пятьдесят, а смотрите какой мужчина, без всяких комплексов. Как за них не болеть? И потом, они играют сердцем, душой. Поэтому за них болел и буду болеть», - рассказал Мутко на своей странице в сети «Инстаграм».

Также бывший глава РФС выразил сожаление, что чемпионат Европы досрочно покинули сборные Франции и Португалии, добавив, что чемпионат получился очень интересным.

Финал чемпионата Европы состоится на «Уэмбли» в ближайшее воскресенье, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Сборная Италии, Виталий Мутко
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
09 Июля 2021, 19:46

спик фром зе харт :)))

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