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Жоржиньо стал рекордсменом чемпионатов Европы, побив достижение Десайи

12 Июля 2021, 08:57,

Опорный полузащитник сборной Италии Жоржиньо вошел в историю чемпионатов Европы. Согласно сведениям Squawka, по ходу Евро-2020 итальянский хавбек совершил 25 перехватов мяча.

Это лучший показатель для отдельного турнира, начиная с 1980 года. Именно тогда стали вести эту статистику. Предыдущим рекордсменом был французский защитник Марсель Десайи. На Евро-1996 он совершил 24 перехвата.

Напомним, что в финале чемпионата Европы сборная Италии победила Англию. Игровое время завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Манчини - 3:2.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жоржиньо
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
12 Июля 2021, 09:46

Это и многие другие компоненты и привели Италию к победе на Евро! Самоотдача на поле, дисциплина и острота, совсем не свойственная итальянцам, но на злобу дня :) Ну, и умение учиться на своих ошибках, что было продемонстрировано после матча с австрияками.

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