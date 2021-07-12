Жоржиньо стал рекордсменом чемпионатов Европы, побив достижение Десайи

Опорный полузащитник сборной Италии Жоржиньо вошел в историю чемпионатов Европы. Согласно сведениям Squawka, по ходу Евро-2020 итальянский хавбек совершил 25 перехватов мяча.

Это лучший показатель для отдельного турнира, начиная с 1980 года. Именно тогда стали вести эту статистику. Предыдущим рекордсменом был французский защитник Марсель Десайи. На Евро-1996 он совершил 24 перехвата.

Напомним, что в финале чемпионата Европы сборная Италии победила Англию. Игровое время завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Манчини - 3:2.

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