Назначен арбитр на финал чемпионата Европы

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на финальный матч чемпионата Европы.

Главным рефери на финале будет Бьорн Кёйперс из Голландии. Ответственным за работу системы ВАР будет немец Бастиан Данкерт. В качестве четвёртого рефери отработает Карлос дель Серро из Испании.

Финальный матч Евро-2020 пройдёт уже в воскресенье, 11 июля. В битве за трофей на «Уэмбли» сойдутся сборные Италии и Англии. Стартовый свисток Бьорн Кёйперс даст в 22:00 по московскому времени.

О том, что на финале чемпионата Европы не будет работать россиянин Сергей Карасёв, стало известно ещё накануне. Рефери сообщил в социальных сетях, что едет домой.