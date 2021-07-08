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Назначен арбитр на финал чемпионата Европы

08 Июля 2021, 18:44,

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на финальный матч чемпионата Европы.

Главным рефери на финале будет Бьорн Кёйперс из Голландии. Ответственным за работу системы ВАР будет немец Бастиан Данкерт. В качестве четвёртого рефери отработает Карлос дель Серро из Испании.

Финальный матч Евро-2020 пройдёт уже в воскресенье, 11 июля. В битве за трофей на «Уэмбли» сойдутся сборные Италии и Англии. Стартовый свисток Бьорн Кёйперс даст в 22:00 по московскому времени.

О том, что на финале чемпионата Европы не будет работать россиянин Сергей Карасёв, стало известно ещё накануне. Рефери сообщил в социальных сетях, что едет домой.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Бьорн Кёйперс
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