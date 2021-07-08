Хабиб: «По игре Англии нет равных в мире, в стране процветает футбол, а не коррупция»

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08 Июля 2021, 08:49,
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нумагомедов высказался насчет выхода сборной Англии в финал чемпионата Европы - 2020. В полуфинальном поединке британцы обыграли датчан со счетом 2:1.
«По игре Англии нет равных в мире. Все из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция», - гласит сообщение спортсмена в сторис «Инстаграма».
В финальном поединке турнира подопечные Гарета Саутгейта сыграют против сборной Италии. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии, Хабиб Нурмагомедов
интересно, что бы он говорил, если бы левый пеналь не затащил их в финал...
Всё правильно сказал Хабиб. В странах, где делаются дела, а не воруются деньги всё процветает.
...
Вот только это не про Англию, а как раз-таки про Данию))
Разве не коррупция затащила Англию в финал?
Не, это - другое! )))