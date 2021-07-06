Роберто Карлос: «У Шоу есть всё, чтобы стать топом»

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06 Июля 2021, 21:12,
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Бывший игрок «Анжи» Роберто Карлос хвалебно высказался в адрес основного левого оборонца сборной Англии Люка Шоу.
«Вы можете видеть, как сильно мотивирован этот парень. Он прогрессирует от матча к матчу. Против Украины он показал очень солидный уровень. Фуллбэк сделал немаловажный вклад в успех английской сборной, как и все другие.
Мне кажется, у Шоу есть всё, чтобы стать топом. Он является основным игроком сборной Англии, что уже свидетельствует о многом», - подчеркнул Роберто Карлос Sky Sports.
Легендарный бразилец отказался проводить параллели между Шоу и собой: «Мы представляем две разные эпохи. Он похож на меня лишь тем, что так же сильно стремится победить, как это делал я».
25-летний Люк Шоу отличился уже тремя ассистами на Евро-2020.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Сборная Англии, Роберто Карлос, Люк Шоу
зажерило еще какой то появился ... из его статьи можно понять что Р.Карлос был лишь игрок Анжи ... а по поводу Люка можно сказать что если бы его не закосили тогда топор Моренно я думаю он был уже топ игроком , здоровья и успехов этому парню , а Зажерило заканчивать карьеру ))