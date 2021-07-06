Роберто Карлос: «У Шоу есть всё, чтобы стать топом»

Бывший игрок «Анжи» Роберто Карлос хвалебно высказался в адрес основного левого оборонца сборной Англии Люка Шоу.

«Вы можете видеть, как сильно мотивирован этот парень. Он прогрессирует от матча к матчу. Против Украины он показал очень солидный уровень. Фуллбэк сделал немаловажный вклад в успех английской сборной, как и все другие.

Мне кажется, у Шоу есть всё, чтобы стать топом. Он является основным игроком сборной Англии, что уже свидетельствует о многом», - подчеркнул Роберто Карлос Sky Sports.

Легендарный бразилец отказался проводить параллели между Шоу и собой: «Мы представляем две разные эпохи. Он похож на меня лишь тем, что так же сильно стремится победить, как это делал я».

25-летний Люк Шоу отличился уже тремя ассистами на Евро-2020.