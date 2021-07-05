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Дилейни: «У нас будут шансы в игре с Англией»

05 Июля 2021, 21:22,

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни озвучил мнение на тему предстоящего полуфинального поединка Евро-2020 против команды Англии.

«Сперва хотел бы отметить, что мы очень рады провести матч 1/2 финала на «Уэмбли». Нам будет приятно выступить здесь против английской сборной. Для нас это будет гостевая игра. На трибунах практически не будет фанатов из Дании. Но нам уже приходилось пересекаться со сборной Англии, и у нас будут шансы обыграть ее.

Понимаем, что многие считают их фаворитом этой дуэли. Но учитывая то, какой футбол мы демонстрируем на чемпионате Европы, у нас есть основания рассчитывать на позитивный итог», - заявил Томас Дилейни УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Томас Дилейни
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