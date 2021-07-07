Тренер сборной Дании: «У Англии нет слабых мест, но мы будем искать способ победить»

Наставник сборной Дании Каспер Юльманн высказался о поединке против Англии в полуфинале чемпионата Европы - 2020.

«У нашего соперника нет слабых мест, но мы не собираемся отдавать им инициативу. Хотим показать быстрый и интересный футбол. В этом матче все могут решить мелочи, нам нужно воспользоваться своими козырями. Будем искать способ победить Англию», - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч Англия - Дания состоится на «Уэмбли» в среду, 7 июля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.

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