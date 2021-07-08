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Оуэн: «Не думаю, что на Стерлинге был пенальти, но какая разница»

08 Июля 2021, 08:23,

Экс-форвард «Ливерпуля», мадридского «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о спорном пенальти, назначенном после падения Рахима Стерлинга в поединке 1/2 финала Евро-2020 против команды Дании.

«Не думаю, что там был пенальти, но какая разница», - гласит сообщение Майкла в твиттер-аккаунте.

Напомним, что нападающий Гарри Кейн не сумел переиграть Каспера Шмейхеля с 11-метровой отметки, однако удачно сыграл на добивании, забив победный мяч.

В финальном поединке англичане на «Уэмбли» встретятся с итальянцами. Матч пройдет в воскресенье, 11 июля, начало - 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рахим Стерлинг, Майкл Оуэн
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Комментарии (2)
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1
White_Shark
08 Июля 2021, 10:11

Ну да, уже без разницы) Оуэн так не нырял.

0
Allegro
08 Июля 2021, 08:41

Вот-вот, главное счет на табло, правильно? А то, что пеналь вызывает очень большие сомнения, так переморгаете, все со временем забудется-затрется, а результат останется. Кто так рассуждает, тот очень хорошо свою суть показывает.

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