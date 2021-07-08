Оуэн: «Не думаю, что на Стерлинге был пенальти, но какая разница»

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08 Июля 2021, 08:23,
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Экс-форвард «Ливерпуля», мадридского «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о спорном пенальти, назначенном после падения Рахима Стерлинга в поединке 1/2 финала Евро-2020 против команды Дании.
«Не думаю, что там был пенальти, но какая разница», - гласит сообщение Майкла в твиттер-аккаунте.
Напомним, что нападающий Гарри Кейн не сумел переиграть Каспера Шмейхеля с 11-метровой отметки, однако удачно сыграл на добивании, забив победный мяч.
В финальном поединке англичане на «Уэмбли» встретятся с итальянцами. Матч пройдет в воскресенье, 11 июля, начало - 22:00 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рахим Стерлинг, Майкл Оуэн
Ну да, уже без разницы) Оуэн так не нырял.
Вот-вот, главное счет на табло, правильно? А то, что пеналь вызывает очень большие сомнения, так переморгаете, все со временем забудется-затрется, а результат останется. Кто так рассуждает, тот очень хорошо свою суть показывает.