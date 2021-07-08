Тренер сборной Дании: «Неприятно покидать чемпионат Европы таким образом»

Рулевой сборной Дании Каспер Юльманн поделился мнением о спорном пенальти, назначенном в ворота его команды в полуфинале чемпионата Европы - 2020 против команды Англии.

«Я не вижу там фола. За что нас наказали? Очень неприятно проигрывать таким образом. Это раздражает, жалко парней. Грустно так покидать чемпионат Европы», - передает слова специалиста BT.

Ключевой момент встречи произошел в овертайме, когда после сомнительного падения Рахима Стерлинга был назначен пенальти в ворота Каспера Шмейхеля. К точке подошел Гарри Кейн и не смог пробить голкипера, но удачно сыграл на добивании.

Финал Англия - Италия состоится 11 июля в Лондоне.

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