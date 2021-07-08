ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Тренер сборной Дании: «Неприятно покидать чемпионат Европы таким образом»

08 Июля 2021, 09:21,

Рулевой сборной Дании Каспер Юльманн поделился мнением о спорном пенальти, назначенном в ворота его команды в полуфинале чемпионата Европы - 2020 против команды Англии.

«Я не вижу там фола. За что нас наказали? Очень неприятно проигрывать таким образом. Это раздражает, жалко парней. Грустно так покидать чемпионат Европы», - передает слова специалиста BT.

Ключевой момент встречи произошел в овертайме, когда после сомнительного падения Рахима Стерлинга был назначен пенальти в ворота Каспера Шмейхеля. К точке подошел Гарри Кейн и не смог пробить голкипера, но удачно сыграл на добивании.

Финал Англия - Италия состоится 11 июля в Лондоне.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Дании, Каспер Юльманн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Испания показала Франции, как нужно бить пенальти, выбив Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020
Испания показала Франции, как нужно бить пенальти, выбив Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему