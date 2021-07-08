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Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро

08 Июля 2021, 00:37,

Сборные Англии и Дании выдали один из лучших поединков нынешнего чемпионата Европы. Скандинавы вели в счёте, но уже к перерыву счёт был равный, и такой результат продержался до конца основного времени. В овертайме же англичане своего добились.

 

Протокол игры  
Англия 2:1 Дания
  30' Дамсгор Миккель (0:1)
(1:1) Кьяер Симон 39'  
(2:1) Кейн Гарри 104'  
Пикфорд Джордан Уокер Кайл Стоунс Джон Магуайр Гарри   49' Шоу Люк Филлипс Кэлвин Райс Деклан   95' (Хендерсон Джордан (   95') Сака Букайо   69' (Грилиш Джек (   69' Триппьер Киран   106') Маунт Мэйсон   95' (Фоден Фил (   95') Стерлинг Рахим Кейн Гарри
Запасные: Рэшфорд Маркус Коди Конор Джеймс Рис II Беллингхем Джуд Ремсдейл Аарон Джонстон Сэм Мингс Тайрон Санчо Джедон
Шмейхель Каспер Кристенсен Андреас   79' (Андерсен Йоаким (   79') Кьяер Симон Вестергор Янник   105' (Винд Жонас (   105') Стрюгер-Ларсен Йенс   67' (Норгор Кристиан (   67') Делани Томас   88' (Йенсен Матиас (   88') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Меле Йоаким Брайтвайт Мартин Дольберг Каспер   67' (Васс Даниэль (   67'   72') Дамсгор Миккель   67' (Поульсен Юссуф (   67')
Запасные: Йоргенсен Матиас Сков Роберт Рённов Фредерик Лоссль Йонас Корнелиус Андреас Ольсен Сков Андреас
07 июля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

В среду в Лондоне определялся второй финалист чемпионата Европы. Сборная Англии в родных стенах за право сыграть в решающем матче боролась с главным сюрпризом нынешнего турнира командой Дании. На бумаге фаворитом были именно британцы, но магия цифр была в пользу скандинавов. На новом «Уэмбли» англичане проиграли всего лишь раз, и именно датчанам. К тому же в последний, когда эти сборные встречались на Евро, выиграли скандинавы, а потом и стали лучшей командой континента в 1992-м году.

Англичане, заведенные трибунами, с первых минут бросились вперёд. Подопечные Саутгейта отбирали мяч, тут же мчались вперёд, натыкались на соперника, теряли футбольный снаряд, вновь отбирали и по кругу. Из этой активно на шестой минуте британцы создали первую остроту. Кейн слева сделал передачу в штрафную на дальний угол вратарской, но Стерлинг туда не успел. Англичане, правда, едва не «зевнули» выход один на один. После передачи из глубины Дамсгор бежал на встречу с Пикфордом, но Уокер успел подстраховать партнеров и оттеснил датчанина.

Первый шанс англичане создали на 13-й минуте, когда Стерлинг получил мяч в штрафной, качнул соперника и пробил, но точно в руки Шмейхелю. Датчане ответили дальним ударом Хёйбьерга, который пришёлся в Пикфорда. Вратарь англичан поспешил ввести мяч в игру, но покатил его сопернику, последовала передача на Брайтвайта, но его выстрел был заблокирован.

В середине первого тайма Дамсгор из пределов штрафной обводящим ударом пытался попасть в дальний верхний угол, но в створ не попал. По истечении получаса молодой хавбек всё же забил. Датчане получили право на штрафной, и Дамсгор мощным ударом под перекладину открыл счёт. Этот гол стал первым пропущенным англичанами на нынешнем Евро.

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Англичане могли сравнять счёт через семь минут. Кейн прорывался по правому флангу и прострелил, Стерлинг опередил защитника и с близкого расстояния расстреливал ворота, но попал в Шмейхеля. Однако буквально через минуту счёт всё же стал равным. Кейн получил мяч перед штрафной и сделал передачу в правую зону на Сака, который простреливал на дальнюю штангу в направлении Стерлинга. Однако форварда англичан опередил Кьяер, который и послал футбольный снаряд в свои ворота. Англичане пытались до перерыва ещё что-то придумать, но на перерыв команды ушли при равном счёте.

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В начале второго тайма обе команды действовали на встречных курсах. При этом первый опасный момент создали хозяева. После навеса со штрафного Магуайр выиграл борьбу и пробил в угол, но Шмейхель в красивом прыжке выручил свою команду. Датчане ответили ударом Дольберга с разворота с линии штрафной, но точно в руки Пикфорду.

Постепенно англичане всё же завладели инициативой, но датчане держались, хоть и сели довольно низко. Каспер Хьюлманд, правда, сбил ритм англичан своими заменами. В целом датчане старались чуть замедлить скорости. Минут за семнадцать мяч едва не залетел в ворота гостей. Маунт слева навешивал, футбольный снаряд свалился и летел в ворота, но Шмейхель смахнул его на угловой.

Англичане пытались в конце забить. За десять минут до конца основного времени Филлипс из-за пределов штрафной пробил мимо ворот. Затем после навеса со штрафного Стоунз головой также не попал в створ. Датчане в концовке просто прижались к своим воротам, просто ожидая свистка об окончании основного времени. Однако у англичан никак не получалось довести дело до опасного момента. На пятой добавленной минуте британцы получили право на штрафной, и после навеса Магуайр выиграл борьбу в воздухе, но после его удара Шмейхель спокойно забрал мяч. Буквально на последних секундах после прострела Грилиша не смог замкнуть Кейн, и матч перетёк в овертайм.

В начале первого дополнительного тайма после передачи из глубины Кейн из правой зоны штрафной бил в дальний угол, но Шмейхель спас свою команду. Вскоре Грилиш с левого угла штрафной мощно пробил, но вратарь датской команды вновь парировал. Затем Стерлинг стрелял с линии штрафной без помех, но в створ не попал.

Давление англичан привело к назначению пенальти на 101-й минут. Стерлинг справа пустился в дриблинг, вошёл в штрафную, и датские защитники заплели ему ноги. Удар Кейна с пенальти Шмейхель парировал, но капитан англичан оказался первым на добивании и без проблем отправил мяч в сетку. До конца первого дополнительного тайма англичане провели ещё несколько атак, но до опасных моментов дело больше не дошло.

Embed from Getty Images

Перед началом второго дополнительного тайма Саутгейт изменил схему, перейдя на игру в три центральных защитника. Датчане пытались проявлять активность, а англичане отбивались и выносили мяч куда подальше. При этом англичане пытались проводить контратаки, но они до акцентированного удара не доходили. За пять минут до конца овертайма Брайтвайт бил из-за пределов штрафной, но Пикфорд парировал, а угловой ни к чему не привёл. После этого англичане отодвинули игру от своих ворот и тянули время за счёт владения. На 120-й минуте англичане даже заработали угловой после сольного прохода Стерлинга. Счёт же больше не изменился.

В итоге вторым финалистом Евро стала сборная Англии. Как известно, ее соперником будет команда Италии. Главный матч чемпионата Европы состоится в воскресенье.

Андрей Центров

1
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании
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Комментарии (18)
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0
Element-22
08 Июля 2021, 01:12

Кстати, если кто не знал, «интересный футбол» - это когда ты 75 минут не вылазишь из своей штрафной. Вот так вот.

0
CELTIC FROST
08 Июля 2021, 01:09

Давно такого качественного автобуса не видел, как у датчан. Это без сарказма. На редкость монолитная оборона, при том, что минуты с 75-й по 115-ю датчане, по сути, играли даже не на своей половине поля, а вообще в своей штрафной. Пеналь - 50/50. Смотрел его с десятка повторов, тут у приверженцев обеих сторон будут доводы. И да, как не странно, многие из ярых критиков "уголька" и т.д. еще как оправдывали игроков своих любимых команд и обосновывали 11-метровые, когда на них такие же ставили. Странно?) // При всей запредельной самоотдаче Дании, в футбол Англия играла лучше, создала - больше, ее финал с Италией - справедливее. Хотя Категорически не понравилось что со своей осторожностью держали мяч аж 3 минуты кряду, не стремясь добивать абсолютно мертвых уже датчан. Финальный матч - с классной вывеской. Так что - до воскресенья, справедливые вы наши)

1
Sergo
08 Июля 2021, 01:00

Англия была сильнее, но пенка абсолютно надуманная. Как там на Матче откомментировали - "Победа с душком". Так, вот, это она и есть. Интересно было бы посмотреть честную послематчевую серию. В итоге Англия с игры в этом матче Дании не забила - автогол и пенка) Но, повторюсь, играли хорошо и смотрелись в целом лучше Дании.

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1
Element-22
08 Июля 2021, 00:50

Наконец-то датчан выкинули. Середняк на этом Евро всего лишь обыграл наш колхоз, Уэльс и Чехию, а на неё уже вовсю дзюбинят и коронуют… второй тайм и дополнительное время отчётливо показали, кто есть кто.

0
beorn_n
08 Июля 2021, 00:59

это пишет фанат сборной которая с трудоб обыграла пенсионеров из хорватии, не смогла ничего сделать с шотландией в которой играют люди из дворового футбола, и прекрасно разорвала чудом попавшую дальше сборную Украины). Объективность блещет).

1
Element-22
08 Июля 2021, 01:05

Ты это к чему вообще выплюнул та? Речь о том, что за 3 победы над середняками Данию возвели в культ, хотя это обычный результат крепкой европейской сборной. Англию за победы над хорватами и украинцами никто не короновал. Спокойно, прагматично делали свою работу. И про Германию ты, конечно, умолчала, пакость)
И вообще, прежде чем воздух портить, не забудь этот же самый ВАР поблагодарить за победу над дворовой сборной в 1/8 финала, бестолковый ))

0
CELTIC FROST
08 Июля 2021, 01:10

Это он от злости. Тиффози же, с рождения, настоящий)

Element-22
08 Июля 2021, 01:04

Комментарий был удален

0
beorn_n
08 Июля 2021, 01:07

Дания показала интересный футбол и желание в отличии от Англии. Твоя манера воспринимать чужие слова явно показывает кто тут бестолковый). Разговор окончен, приятного боления).

0
Element-22
08 Июля 2021, 01:11

В чём я не прав? Ты зашёл и испортил воздух. Получается ты пакость. Ну или паразит - как самому больше нравится. Ладно б по делу навонял, так нет же, упрекнул сборную Англии в том же, в чём замешана твоя любимая команда)

3
TAPAHTNHO
08 Июля 2021, 00:47

Победа с запашком...

0
redwhite1959
08 Июля 2021, 00:46

Основное преимущество англичан в матчах с соперниками на этом Евро - они всё делают быстрее! А если учесть, что все игроки сборной Англии квалифицированные футболисты, то это преимущество в скорости перемещения по полю, в скорости передач друг другу становится решающим. Интересно, что противопоставит Манчини этому суперинтенсивному футболу в финале?

1
ARTUR
08 Июля 2021, 00:41

Дания очень красиво отыграла турнир , одна из умнейших команд , но Англия была лучше , Дании спасибо !!! Англию с победой .

2
beorn_n
08 Июля 2021, 00:40

Продажный судья решил матч. Англия показала нулевой футбол. Посмотрим что придумают судьи чтобы еще и итальянцев оставить за бортом.

2
Element-22
08 Июля 2021, 00:51

Ахахахахахахахах
В этом комменте прекрасно всё! Фан Юве обвиняет судей и сборную Англии в «нулевом футболе» после вчерашних мучений итальянцев ))))

0
CELTIC FROST
08 Июля 2021, 01:02

+))

3
aZzz
08 Июля 2021, 00:39

высосанный из пальца пенальти

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1
779
08 Июля 2021, 00:39

Дания хороша. Красивая команда.
Но результат справедлив. Англия просто сильнее.
Отличный футбол!

2
Zenituwka
08 Июля 2021, 00:38

Ну не знаю. По мне так это преступление давать на такой стадии такой пенальти. В целом, проход Англии закономерен. Они были фаворитами, были сильнее.

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