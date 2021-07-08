Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро

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08 Июля 2021, 00:37,
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Сборные Англии и Дании выдали один из лучших поединков нынешнего чемпионата Европы. Скандинавы вели в счёте, но уже к перерыву счёт был равный, и такой результат продержался до конца основного времени. В овертайме же англичане своего добились.
|30' Дамсгор Миккель (0:1)
|(1:1) Кьяер Симон 39'
|(2:1) Кейн Гарри 104'
В среду в Лондоне определялся второй финалист чемпионата Европы. Сборная Англии в родных стенах за право сыграть в решающем матче боролась с главным сюрпризом нынешнего турнира командой Дании. На бумаге фаворитом были именно британцы, но магия цифр была в пользу скандинавов. На новом «Уэмбли» англичане проиграли всего лишь раз, и именно датчанам. К тому же в последний, когда эти сборные встречались на Евро, выиграли скандинавы, а потом и стали лучшей командой континента в 1992-м году.
Англичане, заведенные трибунами, с первых минут бросились вперёд. Подопечные Саутгейта отбирали мяч, тут же мчались вперёд, натыкались на соперника, теряли футбольный снаряд, вновь отбирали и по кругу. Из этой активно на шестой минуте британцы создали первую остроту. Кейн слева сделал передачу в штрафную на дальний угол вратарской, но Стерлинг туда не успел. Англичане, правда, едва не «зевнули» выход один на один. После передачи из глубины Дамсгор бежал на встречу с Пикфордом, но Уокер успел подстраховать партнеров и оттеснил датчанина.
Первый шанс англичане создали на 13-й минуте, когда Стерлинг получил мяч в штрафной, качнул соперника и пробил, но точно в руки Шмейхелю. Датчане ответили дальним ударом Хёйбьерга, который пришёлся в Пикфорда. Вратарь англичан поспешил ввести мяч в игру, но покатил его сопернику, последовала передача на Брайтвайта, но его выстрел был заблокирован.
В середине первого тайма Дамсгор из пределов штрафной обводящим ударом пытался попасть в дальний верхний угол, но в створ не попал. По истечении получаса молодой хавбек всё же забил. Датчане получили право на штрафной, и Дамсгор мощным ударом под перекладину открыл счёт. Этот гол стал первым пропущенным англичанами на нынешнем Евро.
Англичане могли сравнять счёт через семь минут. Кейн прорывался по правому флангу и прострелил, Стерлинг опередил защитника и с близкого расстояния расстреливал ворота, но попал в Шмейхеля. Однако буквально через минуту счёт всё же стал равным. Кейн получил мяч перед штрафной и сделал передачу в правую зону на Сака, который простреливал на дальнюю штангу в направлении Стерлинга. Однако форварда англичан опередил Кьяер, который и послал футбольный снаряд в свои ворота. Англичане пытались до перерыва ещё что-то придумать, но на перерыв команды ушли при равном счёте.
В начале второго тайма обе команды действовали на встречных курсах. При этом первый опасный момент создали хозяева. После навеса со штрафного Магуайр выиграл борьбу и пробил в угол, но Шмейхель в красивом прыжке выручил свою команду. Датчане ответили ударом Дольберга с разворота с линии штрафной, но точно в руки Пикфорду.
Постепенно англичане всё же завладели инициативой, но датчане держались, хоть и сели довольно низко. Каспер Хьюлманд, правда, сбил ритм англичан своими заменами. В целом датчане старались чуть замедлить скорости. Минут за семнадцать мяч едва не залетел в ворота гостей. Маунт слева навешивал, футбольный снаряд свалился и летел в ворота, но Шмейхель смахнул его на угловой.
Англичане пытались в конце забить. За десять минут до конца основного времени Филлипс из-за пределов штрафной пробил мимо ворот. Затем после навеса со штрафного Стоунз головой также не попал в створ. Датчане в концовке просто прижались к своим воротам, просто ожидая свистка об окончании основного времени. Однако у англичан никак не получалось довести дело до опасного момента. На пятой добавленной минуте британцы получили право на штрафной, и после навеса Магуайр выиграл борьбу в воздухе, но после его удара Шмейхель спокойно забрал мяч. Буквально на последних секундах после прострела Грилиша не смог замкнуть Кейн, и матч перетёк в овертайм.
В начале первого дополнительного тайма после передачи из глубины Кейн из правой зоны штрафной бил в дальний угол, но Шмейхель спас свою команду. Вскоре Грилиш с левого угла штрафной мощно пробил, но вратарь датской команды вновь парировал. Затем Стерлинг стрелял с линии штрафной без помех, но в створ не попал.
Давление англичан привело к назначению пенальти на 101-й минут. Стерлинг справа пустился в дриблинг, вошёл в штрафную, и датские защитники заплели ему ноги. Удар Кейна с пенальти Шмейхель парировал, но капитан англичан оказался первым на добивании и без проблем отправил мяч в сетку. До конца первого дополнительного тайма англичане провели ещё несколько атак, но до опасных моментов дело больше не дошло.
Перед началом второго дополнительного тайма Саутгейт изменил схему, перейдя на игру в три центральных защитника. Датчане пытались проявлять активность, а англичане отбивались и выносили мяч куда подальше. При этом англичане пытались проводить контратаки, но они до акцентированного удара не доходили. За пять минут до конца овертайма Брайтвайт бил из-за пределов штрафной, но Пикфорд парировал, а угловой ни к чему не привёл. После этого англичане отодвинули игру от своих ворот и тянули время за счёт владения. На 120-й минуте англичане даже заработали угловой после сольного прохода Стерлинга. Счёт же больше не изменился.
В итоге вторым финалистом Евро стала сборная Англии. Как известно, ее соперником будет команда Италии. Главный матч чемпионата Европы состоится в воскресенье.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Англии, Сборная Дании
Кстати, если кто не знал, «интересный футбол» - это когда ты 75 минут не вылазишь из своей штрафной. Вот так вот.
Давно такого качественного автобуса не видел, как у датчан. Это без сарказма. На редкость монолитная оборона, при том, что минуты с 75-й по 115-ю датчане, по сути, играли даже не на своей половине поля, а вообще в своей штрафной. Пеналь - 50/50. Смотрел его с десятка повторов, тут у приверженцев обеих сторон будут доводы. И да, как не странно, многие из ярых критиков "уголька" и т.д. еще как оправдывали игроков своих любимых команд и обосновывали 11-метровые, когда на них такие же ставили. Странно?) // При всей запредельной самоотдаче Дании, в футбол Англия играла лучше, создала - больше, ее финал с Италией - справедливее. Хотя Категорически не понравилось что со своей осторожностью держали мяч аж 3 минуты кряду, не стремясь добивать абсолютно мертвых уже датчан. Финальный матч - с классной вывеской. Так что - до воскресенья, справедливые вы наши)
Англия была сильнее, но пенка абсолютно надуманная. Как там на Матче откомментировали - "Победа с душком". Так, вот, это она и есть. Интересно было бы посмотреть честную послематчевую серию. В итоге Англия с игры в этом матче Дании не забила - автогол и пенка) Но, повторюсь, играли хорошо и смотрелись в целом лучше Дании.
Наконец-то датчан выкинули. Середняк на этом Евро всего лишь обыграл наш колхоз, Уэльс и Чехию, а на неё уже вовсю дзюбинят и коронуют… второй тайм и дополнительное время отчётливо показали, кто есть кто.
это пишет фанат сборной которая с трудоб обыграла пенсионеров из хорватии, не смогла ничего сделать с шотландией в которой играют люди из дворового футбола, и прекрасно разорвала чудом попавшую дальше сборную Украины). Объективность блещет).
Ты это к чему вообще выплюнул та? Речь о том, что за 3 победы над середняками Данию возвели в культ, хотя это обычный результат крепкой европейской сборной. Англию за победы над хорватами и украинцами никто не короновал. Спокойно, прагматично делали свою работу. И про Германию ты, конечно, умолчала, пакость)
И вообще, прежде чем воздух портить, не забудь этот же самый ВАР поблагодарить за победу над дворовой сборной в 1/8 финала, бестолковый ))
Это он от злости. Тиффози же, с рождения, настоящий)
Комментарий был удален
Дания показала интересный футбол и желание в отличии от Англии. Твоя манера воспринимать чужие слова явно показывает кто тут бестолковый). Разговор окончен, приятного боления).
В чём я не прав? Ты зашёл и испортил воздух. Получается ты пакость. Ну или паразит - как самому больше нравится. Ладно б по делу навонял, так нет же, упрекнул сборную Англии в том же, в чём замешана твоя любимая команда)
Победа с запашком...
Основное преимущество англичан в матчах с соперниками на этом Евро - они всё делают быстрее! А если учесть, что все игроки сборной Англии квалифицированные футболисты, то это преимущество в скорости перемещения по полю, в скорости передач друг другу становится решающим. Интересно, что противопоставит Манчини этому суперинтенсивному футболу в финале?
Дания очень красиво отыграла турнир , одна из умнейших команд , но Англия была лучше , Дании спасибо !!! Англию с победой .
Продажный судья решил матч. Англия показала нулевой футбол. Посмотрим что придумают судьи чтобы еще и итальянцев оставить за бортом.
Ахахахахахахахах
В этом комменте прекрасно всё! Фан Юве обвиняет судей и сборную Англии в «нулевом футболе» после вчерашних мучений итальянцев ))))
+))
высосанный из пальца пенальти
Дания хороша. Красивая команда.
Но результат справедлив. Англия просто сильнее.
Отличный футбол!
Ну не знаю. По мне так это преступление давать на такой стадии такой пенальти. В целом, проход Англии закономерен. Они были фаворитами, были сильнее.