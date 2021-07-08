Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро

Сборные Англии и Дании выдали один из лучших поединков нынешнего чемпионата Европы. Скандинавы вели в счёте, но уже к перерыву счёт был равный, и такой результат продержался до конца основного времени. В овертайме же англичане своего добились.

В среду в Лондоне определялся второй финалист чемпионата Европы. Сборная Англии в родных стенах за право сыграть в решающем матче боролась с главным сюрпризом нынешнего турнира командой Дании. На бумаге фаворитом были именно британцы, но магия цифр была в пользу скандинавов. На новом «Уэмбли» англичане проиграли всего лишь раз, и именно датчанам. К тому же в последний, когда эти сборные встречались на Евро, выиграли скандинавы, а потом и стали лучшей командой континента в 1992-м году.

Англичане, заведенные трибунами, с первых минут бросились вперёд. Подопечные Саутгейта отбирали мяч, тут же мчались вперёд, натыкались на соперника, теряли футбольный снаряд, вновь отбирали и по кругу. Из этой активно на шестой минуте британцы создали первую остроту. Кейн слева сделал передачу в штрафную на дальний угол вратарской, но Стерлинг туда не успел. Англичане, правда, едва не «зевнули» выход один на один. После передачи из глубины Дамсгор бежал на встречу с Пикфордом, но Уокер успел подстраховать партнеров и оттеснил датчанина.

Первый шанс англичане создали на 13-й минуте, когда Стерлинг получил мяч в штрафной, качнул соперника и пробил, но точно в руки Шмейхелю. Датчане ответили дальним ударом Хёйбьерга, который пришёлся в Пикфорда. Вратарь англичан поспешил ввести мяч в игру, но покатил его сопернику, последовала передача на Брайтвайта, но его выстрел был заблокирован.

В середине первого тайма Дамсгор из пределов штрафной обводящим ударом пытался попасть в дальний верхний угол, но в створ не попал. По истечении получаса молодой хавбек всё же забил. Датчане получили право на штрафной, и Дамсгор мощным ударом под перекладину открыл счёт. Этот гол стал первым пропущенным англичанами на нынешнем Евро.

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Англичане могли сравнять счёт через семь минут. Кейн прорывался по правому флангу и прострелил, Стерлинг опередил защитника и с близкого расстояния расстреливал ворота, но попал в Шмейхеля. Однако буквально через минуту счёт всё же стал равным. Кейн получил мяч перед штрафной и сделал передачу в правую зону на Сака, который простреливал на дальнюю штангу в направлении Стерлинга. Однако форварда англичан опередил Кьяер, который и послал футбольный снаряд в свои ворота. Англичане пытались до перерыва ещё что-то придумать, но на перерыв команды ушли при равном счёте.

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В начале второго тайма обе команды действовали на встречных курсах. При этом первый опасный момент создали хозяева. После навеса со штрафного Магуайр выиграл борьбу и пробил в угол, но Шмейхель в красивом прыжке выручил свою команду. Датчане ответили ударом Дольберга с разворота с линии штрафной, но точно в руки Пикфорду.

Постепенно англичане всё же завладели инициативой, но датчане держались, хоть и сели довольно низко. Каспер Хьюлманд, правда, сбил ритм англичан своими заменами. В целом датчане старались чуть замедлить скорости. Минут за семнадцать мяч едва не залетел в ворота гостей. Маунт слева навешивал, футбольный снаряд свалился и летел в ворота, но Шмейхель смахнул его на угловой.

Англичане пытались в конце забить. За десять минут до конца основного времени Филлипс из-за пределов штрафной пробил мимо ворот. Затем после навеса со штрафного Стоунз головой также не попал в створ. Датчане в концовке просто прижались к своим воротам, просто ожидая свистка об окончании основного времени. Однако у англичан никак не получалось довести дело до опасного момента. На пятой добавленной минуте британцы получили право на штрафной, и после навеса Магуайр выиграл борьбу в воздухе, но после его удара Шмейхель спокойно забрал мяч. Буквально на последних секундах после прострела Грилиша не смог замкнуть Кейн, и матч перетёк в овертайм.

В начале первого дополнительного тайма после передачи из глубины Кейн из правой зоны штрафной бил в дальний угол, но Шмейхель спас свою команду. Вскоре Грилиш с левого угла штрафной мощно пробил, но вратарь датской команды вновь парировал. Затем Стерлинг стрелял с линии штрафной без помех, но в створ не попал.

Давление англичан привело к назначению пенальти на 101-й минут. Стерлинг справа пустился в дриблинг, вошёл в штрафную, и датские защитники заплели ему ноги. Удар Кейна с пенальти Шмейхель парировал, но капитан англичан оказался первым на добивании и без проблем отправил мяч в сетку. До конца первого дополнительного тайма англичане провели ещё несколько атак, но до опасных моментов дело больше не дошло.

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Перед началом второго дополнительного тайма Саутгейт изменил схему, перейдя на игру в три центральных защитника. Датчане пытались проявлять активность, а англичане отбивались и выносили мяч куда подальше. При этом англичане пытались проводить контратаки, но они до акцентированного удара не доходили. За пять минут до конца овертайма Брайтвайт бил из-за пределов штрафной, но Пикфорд парировал, а угловой ни к чему не привёл. После этого англичане отодвинули игру от своих ворот и тянули время за счёт владения. На 120-й минуте англичане даже заработали угловой после сольного прохода Стерлинга. Счёт же больше не изменился.

В итоге вторым финалистом Евро стала сборная Англии. Как известно, ее соперником будет команда Италии. Главный матч чемпионата Европы состоится в воскресенье.