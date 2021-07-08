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Шмейхелю светили в лицо лазером во время пенальти Кейна

08 Июля 2021, 10:36,

Голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю пытались помешать во время пенальти в поединке 1/2 финала Евро-2020 против команды Англии.

В эпизоде с 11-метровым ударом было видно, что перед ударом Гарри Кейна кто-то из болельщиков светил в лицо датскому вратарю лазерной указкой. Несмотря на эту помеху, Шмейхель парировал удар нападающего, но не смог справиться с добиванием.

Англия обыграла Данию в овертайме со счетом 2:1. В финале подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой Италии. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» 11 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Каспер Шмейхель
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Комментарии (1)
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1
White_Shark
08 Июля 2021, 10:40

Это Стерлинг светил, но судья ничего не заметил.

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