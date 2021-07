Шмейхелю светили в лицо лазером во время пенальти Кейна

Голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю пытались помешать во время пенальти в поединке 1/2 финала Евро-2020 против команды Англии.

В эпизоде с 11-метровым ударом было видно, что перед ударом Гарри Кейна кто-то из болельщиков светил в лицо датскому вратарю лазерной указкой. Несмотря на эту помеху, Шмейхель парировал удар нападающего, но не смог справиться с добиванием.

Англия обыграла Данию в овертайме со счетом 2:1. В финале подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой Италии. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» 11 июля.

