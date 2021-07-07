Экс-игрок сборной Дании Хельвег назвал уникальные преимущества своей команды

Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал сильные стороны своей команды в полуфинальном матче Евро-2020 с англичанами.

- Конечно, сборной Дании будет очень непросто в матче с Англией. Британцы показывают очень хороший уровень. Но у сборной Дании очень хорошие шансы на выход в финал. Мне кажется, сборная Англии несколько недооценивает сборную Дании. Кроме того, у нашей команды сейчас уникальный командный дух и совершенно уникальная сплоченность, - заявил Хельвег.

Сергей Румянцев.

Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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