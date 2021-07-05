Матч Англия - Украина стал рекордным у британских телезрителей

В субботу сборная Англии пробилась в полуфинал Евро-2020, обыграв соперников из Украины со счётом 4:0. Дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона.

Этот поединок стал самым популярным спортивным событием года для британского телевидения. Пиковая аудитория матча Евро-2020 составила 20,9 миллиона телезрителей, что составляет 81,8% от общего количества. Помимо этого еще чуть больше пяти миллионов болельщиков смотрели игру в плеере и на сайте ВВС.

Если в среду англичане обыграют команду Дании, то впервые с 1966 года попадут в финал Евро.

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