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Матч Англия - Украина стал рекордным у британских телезрителей

05 Июля 2021, 00:26,

В субботу сборная Англии пробилась в полуфинал Евро-2020, обыграв соперников из Украины со счётом 4:0. Дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона.

Этот поединок стал самым популярным спортивным событием года для британского телевидения. Пиковая аудитория матча Евро-2020 составила 20,9 миллиона телезрителей, что составляет 81,8% от общего количества. Помимо этого еще чуть больше пяти миллионов болельщиков смотрели игру в плеере и на сайте ВВС.

Если в среду англичане обыграют команду Дании, то впервые  с 1966 года попадут в финал Евро.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Украины
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