Назначены судьи на полуфинал Евро-2020 Англия - Дания

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05 Июля 2021, 15:16,
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Стала известна судейская бригада, которая обслужит поединок 1/2 финала чемпионата Европы - 2020 между национальными командами Дании и Англии.
Главным рефери полуфинала стал голландский специалист Данни Маккели.
Ранее арбитр обслуживал матчи Турция - Италия и Россия - Финляндия.
Встреча между сборными Англии и Дании пройдет в среду, 7 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Данни Маккели