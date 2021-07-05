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Назначены судьи на полуфинал Евро-2020 Англия - Дания

05 Июля 2021, 15:16,

Стала известна судейская бригада, которая обслужит поединок 1/2 финала чемпионата Европы - 2020 между национальными командами Дании и Англии.

Главным рефери полуфинала стал голландский специалист Данни Маккели.

Ранее арбитр обслуживал матчи Турция - Италия и Россия - Финляндия.

Встреча между сборными Англии и Дании пройдет в среду, 7 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Данни Маккели
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