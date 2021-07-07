Хёйбьерг высказался о полуфинале с Англией

Один из лидеров сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг высказался о предстоящем противостоянии с Англией в 1/2 финала чемпионата Европы - 2020.

«Обе сборные находятся на отличном ходу. Наша команда с нетерпением ждет этого матча. У нас есть, что противопоставить такому сильному сопернику», - передает слова полузащитника официальный сайт УЕФА.

Полуфинал между сборными Англии и Дании состоится в среду, 7 июля, начало - 22:00 по московскому времени.

Ранее в финал чемпионата Европы вышла Италия. В 1/2 финала «скуадра адзурра» одолела Испанию (1:1, 4:2 - по пенальти).

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