Стерлинг: «Нам пришлось глубоко копать»

Главный герой самого спорного момента в матче Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1) Рахим Стерлинг дал комментарий после финального свистка.

- Это была топ-игра. Нам пришлось глубоко копать. Впервые на турнире мы пропустили мяч, но хорошо ответили и показали хороший настрой. Мы знали, что будет трудно, но сохраняли спокойствие, зная, что скорость и агрессивность команды позволят нам добиться своего, - заявил Стерлинг в эфире ITV. - Впереди Италия. Сейчас немного попразднуем и будем настраиваться на итальянцев.

Напомним, что решающий мяч сборная Англии забила после спорного 11-метрового, который заработал Стерлинг.

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