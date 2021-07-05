УЕФА показал мяч полуфиналов и финала чемпионата Европы - 2020

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05 Июля 2021, 15:10,
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В официальном твиттер-аккаунте УЕФА опубликована фотография мяча, которым команды будут играть в полуфиналах и финале Евро-2020.
Мяч выполнен в серебряном цвете с красными, черными, голубыми и розовыми элементами. Техническим спонсором выступает немецкая компания adidas.
Напомним, что в полуфинальных матчах континентального турнира Испания сыграет против Италии, а Дания встретится с Англией. Оба поединка пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Финальный матч чемпионата Европы-2020 состоится в воскресенье, 11 июля.
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It's here and it's beautiful #ImpossibleIsNothing | @adidasfootball pic.twitter.com/eA9ksSzzxm— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 5, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: евро-2020