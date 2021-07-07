Пикфорд досрочно выиграл «Золотую перчатку» Евро-2020

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд станет обладателем приза «Золотая перчатка» Евро-2020 за наибольшее количество матчей, проведенных на ноль. В активе англичанина пять таких поединков. Более того, он еще вовсе не пропускал на этом турнире.

Даже если команда Гарета Саутгейта неожиданно проиграет Дании в полуфинале чемпионата Европы, улучшить результат Пикфорда не сможет даже итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который в случае игры на ноль в финале не пропустит лишь в четвертом матче.

По пути к полуфиналу сборная Англии обыграла хорватов (1:0), провела матч без голов с Шотландией, одолела чехов (1:0), немцев (2:0) и украинцев (4:0).

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