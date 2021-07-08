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Пять футболистов сборной Англии, благодаря которым «три льва» впервые пробились в финал Евро

08 Июля 2021, 01:11,

Разбираем состав Гарета Саутгейта

Каким же символичным вышел второй полуфинал. Непобедимая, непропускающая, но ужасно прагматичная и душная сборная Англии против романтичной, обаятельной Дании, начавшей Евро-2020 с двух поражений. Главный фаворит чемпионата Европы (из-за состава и домашнего статуса) против главного открытия. Англия против Дании на «Уэмбли» - столкновение двух школ футбола. От этого матча ждали упорной борьбы, но фаворит угадывался на раз. И сумасшедший удар Миккеля Дамсгора только укрепил сборную Англии в статусе хозяина положения.

Не было у Дании шансов удержать победный счёт. Из-за травм и замен состав совсем не был готов к атакующим действиям, а обороняться игроки просто устали - англичане ожидаемо дожали «красных». Дожали бы и раньше, но лучший игрок сегодняшнего матча был в составе проигравшей команды. Каспер Шмейхель потащил даже больше, чем возможно, но его усилий не хватило для серии пенальти, которую он наверняка бы выиграл. Волевая победа в итоге досталась англичанам, а наибольший вклад внесли эти пять футболистов.

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Гарри Магуйар

Начнём с козырей. Защитник «МЮ» проводит просто превосходный турнир, уничтожая всех в борьбе на втором этаже. На хет-трик сегодня наиграл Гарри, но великолепный Шмейхель всё тащил его удары. А вот огромные датские защитники ничего с ним поделать не смогли - 9 верховых единоборств выиграл Магуайр. Успевал он и прямыми обязанностями заниматься - 5 перехватов, 2 отбора, 5 выносов и огромнейшая площадь поля, вытоптанная центральным защитником на тепловой карте.

Люк Шоу

Остаёмся в обороне сборной Англии. Люк Шоу оставил за собой левый фланг, напрочь закрыв Стрюгера-Ларсена. Почему-то защитнику «МЮ» сегодня не доверяли стандарты, но он и с игры отлично обострял, выполнив 3 точных кросса и трижды развив атаку диагональным переводом. Цифра три вообще ходила за Шоу по пятам в этом матче, ещё у Люка три отбора.

Кайл Уокер

На противоположном краю расположился Кайл Уокер, который сыграл ещё надёжнее. Опять же - безоговорочная победа Англии на флангах. Правую бровку «три льва» тоже оставили за собой, даже привычно активный Меле ничего не показал. Пару раз попытался посоревноваться в скорости с Уокером, но шансов на победу не имел. Кайл выиграл почти все единоборства - 5 из 6, отдал две ключевые передачи в развитие атаки и постоянно загружал мяч в штрафную площадь с аутов.

Мейсон Маунт

Эпизодически включался в игру Маунт, но его умение находить свободное пространство сразу же ставило датчан в тупик. Всего 27 точных передач отдал Мейсон, но четыре из них были ключевыми для развития английских атак -а это лучший показатель в матче. Иногда даже слишком был Маунт настроен на передачу, выскакивая на вполне ударные позиции. Может из-за недостатка «личной» остроты и заменил его Саутгейт на 95-й минуте.

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Гарри Кейн

Лучший бомбардир и лучший ассистент АПЛ в полуфинале Евро опять подтвердил, что умеет всё. Сольным проходом и прекрасной передачей вывел на гол Стерлинга, но Рахим умудрился с трёх метров пробить в Каспера Шмейхеля. Когда Кейну вернули должок в виде пенальти, он вроде не сдюжил (проиграл дуэль великолепному Шмейхелю), но мгновенно сориентировался на добивании и записал на свой счёт победный гол. И дело не только в фамилии на табло. Кейн имеет колоссальное влияние на любое атакующее действие сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании
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