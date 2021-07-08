Линекер - об игре Стерлинга: «Одно из величайших выступлений за сборную Англии»

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08 Июля 2021, 08:40,
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Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на выход сборной Англии в финал чемпионата Европы - 2020. В полуфинальном поединке подопечные Гарета Саутгейта обыграли Данию со счетом 2:1.
«Соперники показали прекрасный футбол. Защитники отлично действовали с обеих сторон. Стерлинг? Его выступление было одним из величайших за сборную Англии, что я когда-либо видел», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.
В финальном поединке континентального турнира сборная Англии встретится с командой Италии. «Скуадра адзурра» на стадии 1/2 финала обыграла Испанию в серии пенальти.
Решающий поединок Евро-2020 состоится на «Уэмбли» 11 июля, начало - 22:00 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии, Рахим Стерлинг, Гари Линекер
В отличие от него, другие известные футболисты прошлых лет прямо сказали о левом пенальти.
Кто бы сомневался, что он будет нахваливать своих! Двуличный лицемер. Показал свой уровень "эксперта".