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Линекер - об игре Стерлинга: «Одно из величайших выступлений за сборную Англии»

08 Июля 2021, 08:40,

Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на выход сборной Англии в финал чемпионата Европы - 2020. В полуфинальном поединке подопечные Гарета Саутгейта обыграли Данию со счетом 2:1.

«Соперники показали прекрасный футбол. Защитники отлично действовали с обеих сторон. Стерлинг? Его выступление было одним из величайших за сборную Англии, что я когда-либо видел», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

В финальном поединке континентального турнира сборная Англии встретится с командой Италии. «Скуадра адзурра» на стадии 1/2 финала обыграла Испанию в серии пенальти.

Решающий поединок Евро-2020 состоится на «Уэмбли» 11 июля, начало - 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Рахим Стерлинг, Гари Линекер
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Комментарии (2)
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0
Bourgignon Alex
08 Июля 2021, 09:34

В отличие от него, другие известные футболисты прошлых лет прямо сказали о левом пенальти.

0
Super fanat
08 Июля 2021, 09:07

Кто бы сомневался, что он будет нахваливать своих! Двуличный лицемер. Показал свой уровень "эксперта".

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