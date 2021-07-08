Линекер - об игре Стерлинга: «Одно из величайших выступлений за сборную Англии»

Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на выход сборной Англии в финал чемпионата Европы - 2020. В полуфинальном поединке подопечные Гарета Саутгейта обыграли Данию со счетом 2:1.

«Соперники показали прекрасный футбол. Защитники отлично действовали с обеих сторон. Стерлинг? Его выступление было одним из величайших за сборную Англии, что я когда-либо видел», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

В финальном поединке континентального турнира сборная Англии встретится с командой Италии. «Скуадра адзурра» на стадии 1/2 финала обыграла Испанию в серии пенальти.

Решающий поединок Евро-2020 состоится на «Уэмбли» 11 июля, начало - 22:00 мск.

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