Дуа Липа показала, за кого и как болела в полуфинале Евро 2020

Популярная певица Дуа Липа не осталась в стороне от полуфинального поединка чемпионата Европы - 2020 между сборными Англии и Дании.

Артистка в компании друзей поддерживала подопечных Гарета Саутгейта. Об этом свидетельствуют фотографии в ее твиттер-аккаунте.

Напомним, что сборная Англии вышла в финал турнира, обыграв Данию в дополнительное время со счетом 2:1. Победный гол забил форвард Гарри Кейн.

В финале Англия встретится с Италией. Матч пройдет на «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

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