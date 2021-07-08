Дуа Липа показала, за кого и как болела в полуфинале Евро 2020

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08 Июля 2021, 09:07,
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Популярная певица Дуа Липа не осталась в стороне от полуфинального поединка чемпионата Европы - 2020 между сборными Англии и Дании.
Артистка в компании друзей поддерживала подопечных Гарета Саутгейта. Об этом свидетельствуют фотографии в ее твиттер-аккаунте.
Напомним, что сборная Англии вышла в финал турнира, обыграв Данию в дополнительное время со счетом 2:1. Победный гол забил форвард Гарри Кейн.
В финале Англия встретится с Италией. Матч пройдет на «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
July 7, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Дуа Липа
кто это? и почему ее называют популярной певицой?