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Шмейхель подшутил над достижениями сборной Англии

06 Июля 2021, 23:19,

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель вступил в ироничную полемику с британским журналистом на пресс-конференции перед полуфинальным матчем чемпионата Европы 2020 года с Англией.

- Есть такая фраза: «Футбол возвращается домой». Как вы сможете помешать ему «вернуться домой»? Получится ли у вас его остановить завтра?

- А он уже «возвращался домой»? Вы хотя бы раз побеждали? (с улыбкой спросил Шмейхель).

- Да, в 1966 году.

- Так это был чемпионат мира.

Матч за выход в финал Англия - Дания состоится в среду. Команда Гарета Саутгейта проводит все матчи турнира на «Уэмбли», за исключением противостояния с Украиной (4:0) в 1/4 финала.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Дании, Каспер Шмейхель
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