Хендерсон: «Англия должна сделать следующий шаг»

После первого места в группе D и победы над старыми противниками, Германией, замечательное выступление «трёх львов» на Евро-2020 продолжилось в Риме разгромом Украины 4:0.

«Мы всегда знали, что продолжаем расти и совершенствоваться как команда. Мы чувствуем, что готовы сделать следующий шаг.

«Матч против Дании действительно будет тяжёлым испытанием, это очень хорошая команда.

Мы играли с ними не так давно, это хорошая команда, и мы должны быть на высоте, если хотим выйти в финал», - сказал Хендерсон в интервью FourFourTwo.

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