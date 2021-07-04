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Хендерсон: «Англия должна сделать следующий шаг»

04 Июля 2021, 19:20,

После первого места в группе D и победы над старыми противниками, Германией, замечательное выступление «трёх львов» на Евро-2020 продолжилось в Риме разгромом Украины 4:0.

«Мы всегда знали, что продолжаем расти и совершенствоваться как команда. Мы чувствуем, что готовы сделать следующий шаг.

«Матч против Дании действительно будет тяжёлым испытанием, это очень хорошая команда.

Мы играли с ними не так давно, это хорошая команда, и мы должны быть на высоте, если хотим выйти в финал», - сказал Хендерсон в интервью FourFourTwo.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Англии, Джордан Хендерсон
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