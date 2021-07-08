​Вилков – о пенальти на Стерлинге: «В России арбитров отправили бы на детектор лжи, а потом на пенсию»

Отстранённый от работы по ходу прошлого сезона российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал нашумевший эпизод с назначенным пенальти в матче Англия – Дания на Евро-2020. Напомним, одиннадцатиметровый был назначен после падения Рахима Стерлинга, которое, возможно, было вызвано не контактом игрока с соперником, а желанием игрока упасть.

«В России бы за такой пенальти отправили судью и сидящего на ВАР на детектор лжи, а потом на пенсию с формулировкой «утрата доверия», - высказался Вилков для «Спорт-Экспресса».

Как известно, трактовка «утрата доверия» использовалась как раз в отношении Михаила Вилкова главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.

Вилков отметил, что пенальти на Рахиме Стерлинге не было, а ВАР решил не вмешиваться согласно инструкции, учитывая фактическое наличие контакта. При этом Вилков не стал говорить о предвзятости, а отметил, что все судьи допускают ошибки.

Матч Англия – Дания (2:1) обслуживала бригада во главе с голландцем Данни Маккели.