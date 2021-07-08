​Вилков – о пенальти на Стерлинге: «В России арбитров отправили бы на детектор лжи, а потом на пенсию»

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08 Июля 2021, 14:29,
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Отстранённый от работы по ходу прошлого сезона российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал нашумевший эпизод с назначенным пенальти в матче Англия – Дания на Евро-2020. Напомним, одиннадцатиметровый был назначен после падения Рахима Стерлинга, которое, возможно, было вызвано не контактом игрока с соперником, а желанием игрока упасть.
«В России бы за такой пенальти отправили судью и сидящего на ВАР на детектор лжи, а потом на пенсию с формулировкой «утрата доверия», - высказался Вилков для «Спорт-Экспресса».
Как известно, трактовка «утрата доверия» использовалась как раз в отношении Михаила Вилкова главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.
Вилков отметил, что пенальти на Рахиме Стерлинге не было, а ВАР решил не вмешиваться согласно инструкции, учитывая фактическое наличие контакта. При этом Вилков не стал говорить о предвзятости, а отметил, что все судьи допускают ошибки.
Матч Англия – Дания (2:1) обслуживала бригада во главе с голландцем Данни Маккели.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Рахим Стерлинг, Михаил Вилков, Данни Маккели
Гореть Данни Маккели в футбольном (и не только) аду!!!
Что то "честные"российские арбитры рты пооткрывали? Видимо давненько не получали конвертоа от "Газпрома"?)