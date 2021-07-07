Пикфорд побил «сухой» рекорд, Дамсгор - автор первого гола Евро со штрафного

30-я минута полуфинального матча Евро-2020 между сборными Англии и Дании стала исторической. Миккель Дамсгор со штрафного метров с 25 перебросил стенку и вколотил мяч под перекладину. Мяч летел не в угол ворот, и Джордан Пикфорд вполне мог выручать. В итоге на турнире забит первый гол прямым ударом со штрафного, а англичане впервые пропустили на чемпионате Европы.

При этом Пикфорд только-только побил «сухой» рекорд Гордона Бэнкса в сборной Англии (1966 год) и сразу пропустил.

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