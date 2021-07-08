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Рой Кин: «Пенальти в ворота Дании не было»

08 Июля 2021, 08:18,

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный тренер и эксперт Рой Кин высказался относительно выхода сборной Англии в финал Евро-2020. В полуфинале британская команда в овертайме одолела Данию со счетом 2:1. Решающий гол забил нападающий Гарри Кейн.

«Англичане продемонстрировали смелось и характер. Тренерский штаб проделал огромную работу. Пенальти? Думаю, 11-метрового не было», - передает слова ирландца Sky Sports.

Напомним, что пенальти был назначен после падения вингера Рахима Стерлинга. Кейн не реализовал 11-метровый, но удачно действовал на добивании.

В финале Англия сыграет против Италии. Матч состоится в Лондоне 11 июля. Начало запланировано в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рой Кин
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Комментарии (2)
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3
Bourgignon Alex
08 Июля 2021, 09:38

Боюсь, как бы итальянцам в финале подобный "чистый" пенальти не поставили. А ещё можно удалить кого-нибудь за такой же "чистый" фол. Всеми правдами и неправдами тянут Англию к победе.

1
Super fanat
08 Июля 2021, 09:10

Кроме двуличных английских экспертов, это очевидно всему миру.

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