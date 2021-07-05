Англия - фаворит Евро-2020 по оценке Gracenote

Эксперты из Gracenote взвесили шансы оставшихся сборных выиграть чемпионат Европы - 2020. По оценке портала, наивысшие шансы на победу имеет сборная Англии. Вероятность триумфа команды Гарета Саутгейта оценивается в 40,3%.

Второй идет национальная команда Италии. Шансы «скуадры адзурры» на победу оценили в 28,7 процента. Топ-3 замкнула сборная Испании - 16,7%. Что касается Дании, то скандинавы считаются аутсайдерами - 14,3%.

В полуфиналах Италия встретится с Испанией, а Дания сыграет против Англии. Оба поединка пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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