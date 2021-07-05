Англия - фаворит Евро-2020 по оценке Gracenote

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05 Июля 2021, 13:00,
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Эксперты из Gracenote взвесили шансы оставшихся сборных выиграть чемпионат Европы - 2020. По оценке портала, наивысшие шансы на победу имеет сборная Англии. Вероятность триумфа команды Гарета Саутгейта оценивается в 40,3%.
Второй идет национальная команда Италии. Шансы «скуадры адзурры» на победу оценили в 28,7 процента. Топ-3 замкнула сборная Испании - 16,7%. Что касается Дании, то скандинавы считаются аутсайдерами - 14,3%.
В полуфиналах Италия встретится с Испанией, а Дания сыграет против Англии. Оба поединка пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии
в этот раз если быть обьективным , то Англия чуть получше , но это не явный фаворит , потеря Спиноцоллы может ослабить Италию , Испания может собратся и выстрелить , а Дания на кураже им пофиг , они итак уже герои , поэтому могут вынести кого угодно .
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