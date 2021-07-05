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Англия - фаворит Евро-2020 по оценке Gracenote

05 Июля 2021, 13:00,

Эксперты из Gracenote взвесили шансы оставшихся сборных выиграть чемпионат Европы - 2020. По оценке портала, наивысшие шансы на победу имеет сборная Англии. Вероятность триумфа команды Гарета Саутгейта оценивается в 40,3%.

Второй идет национальная команда Италии. Шансы «скуадры адзурры» на победу оценили в 28,7 процента. Топ-3 замкнула сборная Испании - 16,7%. Что касается Дании, то скандинавы считаются аутсайдерами - 14,3%.

В полуфиналах Италия встретится с Испанией, а Дания сыграет против Англии. Оба поединка пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
05 Июля 2021, 14:28

в этот раз если быть обьективным , то Англия чуть получше , но это не явный фаворит , потеря Спиноцоллы может ослабить Италию , Испания может собратся и выстрелить , а Дания на кураже им пофиг , они итак уже герои , поэтому могут вынести кого угодно .

0
Сибиряк Андрей
05 Июля 2021, 13:56

Если Испания победит Италию в полуфинале, то в финале Испания расправится с Англией быстро и легко.
Оборона Англии слаба и даже в матче с Украиной, допускала ошибки.
Тренер Шевченко в матче с англичанами, превратил в Украинскую сборную в тормоз.
Все видели боевой дух Украинской сборной в матче с Голландией и каким потенциалом она обладает в линии нападения. Но Шевченко, по старой украинско-совковой традиции, надеялся на фарт.

0
HG2017
05 Июля 2021, 14:18

Если хави и касильяс будут играть, то легко победят ясное дело!

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