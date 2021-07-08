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Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной

08 Июля 2021, 01:13,

Судейство полуфинального матча Евро-2020 между сборными Англии и Дании было совершенно провальным. Голландец Данни Маккели и арбитры, которые работали с системой ВАР, дважды грубо ошиблись в моменте с назначением 11-метрового в ворота датчан.

Форвард британцев Рахим Стерлинг, по мнению многих экспертов и зрителей, сам упал в спорном эпизоде овертайма. Более того, за считанные секунды до этого арбитр должен был остановить игру. Дело в том, что во время прорыва Стерлинга в штрафную у углового флага лежал случайно попавший на поле мяч. В итоге англичанин мячи разделяли считанные метры.

Впрочем, арбитры системы ВАР также не заметили никаких нарушений, и спустя несколько минут Англия забила победный гол.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Данни Маккели
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