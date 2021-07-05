Николич назвал фаворита Евро-2020 перед полуфиналами

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич в беседе с журналистами рассказал, какую сборную считает фаворитом чемпионата Европы - 2020 перед матчами 1/2 финала.

«Италия - фаворит по всем характеристикам. Перед началом Евро мы встречались с друзьями. Все называли разные команды, а я сказал, что победит Италия», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что в 1/4 финала сборная Италии обыграла Бельгию со счетом 2:1. В полуфинале «скуадра адзурра» встретится с командой Испании. Поединок состоится на «Уэмбли» во вторник, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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