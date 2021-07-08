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Червиченко: «Англию тащат за уши, чего ещё ожидать от этих лицемерных чертей?»

08 Июля 2021, 11:56,

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает несправедливым выход сборной Англии в финал чемпионата Европы - 2020.

В полуфинальном поединке британская команда в овертайме обыграла Данию со счетом 2:1. Судьбу встречи решил сомнительный пенальти на Рахиме Стерлинге.

«Англию тащат в финал за уши. Чего еще можно ожидать от этих врущих и лицемерных чертей? Когда им что-то надо, они переступают через все принципы», - передает слова Червиченко «Спорт-экспресс».

Финальный матч турнира пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 11 июля. За трофей поборются сборные Англии и Италии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Андрей Червиченко
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