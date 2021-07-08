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Daily Express: Дания не по правилам забила Англии

08 Июля 2021, 13:01,

Журналисты Daily Express считают, что сборная Дании не по правилам поразила ворота команды Англии в матче 1/2 финала чемпионата Европы - 2020.

По мнению издания, главный рефери полуфинала Данни Маккели допустил ошибку при штрафном ударе. СМИ обращает внимание на поведение датской стенки перед ударом Миккеля Дамсгора. Во время разбега полузащитника его партнеры приблизились к стенке из английских футболистов, тем самым загородив обзор голкиперу Джордану Пикфорду. Британцы считают, что в этом моменте соперники нарушили правила.

Матч завершился победой Англии со счетом 2:1. В финале подопечные Саутгейта сыграют против Италии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании
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Комментарии (4)
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0
Bourgignon Alex
08 Июля 2021, 15:35

Чья бы корова мычала... Картинное падение мерзавчика рахимки и одновременно ещё один мяч на поле - это по правилам??? Журналисты Daily Express, шли бы вы лесом!!!

1
Euro 2016
08 Июля 2021, 13:39

вот с этого и надо было все начинать, а то датчан сделали жертвами мирового заговора:)

0
kalibr
08 Июля 2021, 13:37

Молчали бы

0
Sergo
08 Июля 2021, 13:10

замыливают глаза)

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