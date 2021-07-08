Daily Express: Дания не по правилам забила Англии

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08 Июля 2021, 13:01,
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Журналисты Daily Express считают, что сборная Дании не по правилам поразила ворота команды Англии в матче 1/2 финала чемпионата Европы - 2020.
По мнению издания, главный рефери полуфинала Данни Маккели допустил ошибку при штрафном ударе. СМИ обращает внимание на поведение датской стенки перед ударом Миккеля Дамсгора. Во время разбега полузащитника его партнеры приблизились к стенке из английских футболистов, тем самым загородив обзор голкиперу Джордану Пикфорду. Британцы считают, что в этом моменте соперники нарушили правила.
Матч завершился победой Англии со счетом 2:1. В финале подопечные Саутгейта сыграют против Италии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии, Сборная Дании
Чья бы корова мычала... Картинное падение мерзавчика рахимки и одновременно ещё один мяч на поле - это по правилам??? Журналисты Daily Express, шли бы вы лесом!!!
вот с этого и надо было все начинать, а то датчан сделали жертвами мирового заговора:)
Молчали бы
замыливают глаза)