Терёхин: «Итальянцы выиграли по пенальти, но их победа незакономерна»

Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился впечатлениями от первого полуфинального матча чемпионата Европы Италия – Испания.

- Просто отличный футбол. Матч пролетел на одном дыхании. Давно не было такого Евро, чтобы команды играли так хорошо. Какие передачи отдаются, как люди играют! Испанцы вдвоем шестерых обыграли вчера и гол забили. Шесть защитников против двоих нападающих ничего не смогли сделать.

- Какая команда вам больше нравится?

- Отмечу обе сборные. Там такое исполнительское мастерство! Собраны просто игрочищи.

- Победа итальянцев логична?

- Итальянцы выиграли по пенальти. Такие победы не могут быть закономерные. Один футболист не забил и на этом все. Тут ничья была бы более закономерна. А если судить об этих сборных по их матчам на всем протяжении Евро, то надо отметить, что испанцы начали турнир тяжеловато и потихоньку раскочегарились. Да и Италия два матча выиграла на жилах. Обе команды подошли к полуфиналу в сумасшедшей физической форме, так носились.

- Многие сейчас отмечают восемнадцатилетнего испанца Педри, который по многим показателям играл просто феноменально. У него было 100% точных передач в матче с итальянцами. Это восходящая звезда?

- Посмотрим, как он будет дальше развиваться. Я тоже обратил на него внимание. За него все сказала статистика. В свои годы он просто лучший.

- Кого еще могли бы отметить по вчерашнему матчу?

- Нет такого, кто бы выделялся, потому что на поле бились команды. Лучшим признали Кьезу, но это потому, что он забил. Но я не заметил, чтобы выделялся кто-то один. Блистали обе сборные.

- Если смотреть статистику, еще ни одна команда на Евро не побеждала в двух сериях пенальти, и Испания не смогла. Как вам серия одиннадцатиметровых?

- У команд сильные вратари мирового уровня, и они за матч вытащили несколько мячей. Это молодые пацаны: одному 24, а второму 22 года. Доннарумма в 17 лет начал играть. А пенальти – это лотерея. Не могу сказать, что кто-то неудачно пробил, за исключением первого удара, который пошел выше ворот.

- Что думаете о втором полуфинале Англия – Дания?

- Это загадка. Когда датчане обыграли нашу сборную, я сказал, что эта команда точно дойдет до полуфинала. Вот она и дошла. Датчане здорово играют. Там тоже выступает молодежь, пацан восемнадцатилетний гол забил. Они будут на кураже, потому что им нечего терять.

- Но Англия будет играть дома.

- Это понятно. Она, наверное, в какой-то степени фаворит. Думаю, что мы снова увидим атакующий футбол, потому что все матчи Евро проходят в таком ключе. Изначально по своему потенциалу англичане сильнее. Так было до Евро. Но, глядя на матчи датчан, могу сказать, что сейчас они наравне с англичанами. У них нет ярких звезд, или они скрытые. В топ-клубе выступает только один Эриксен, но футболисты этой сборной играют во всех европейских чемпионатах. Уровень мастерства у команды хороший.

- На кого бы поставили в предстоящем матче?

- Думаю, что в основное время будет ничья, и мне хотелось бы, чтобы она была результативная.

Елена Григорьевская